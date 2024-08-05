На Прикарпатье осудили сотрудника военкомата, в котором фиктивно служили футболисты, - ГБР

В Ивано-Франковской области суд оштрафовал на 221 тысячу гривен сотрудника военкомата. Он фиктивно оформил на "службу" местных футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований .

В подразделении чиновника фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, которые к тому же безосновательно получили от государства почти 1,5 миллионов гривен материального обеспечения.

"Установлено, что во рту охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они на службу не являлись и не выполняли никаких военных обязанностей", - говорится в сообщении.

Суд признал должностного лица виновным в небрежном отношении к военной службе. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тысячи гривен.

В ходе досудебного расследования мужчина был отстранен от исполнения обязанностей и переведен на службу в другое подразделение.

Фото: в Ивано-Франковской области суд оштрафовал на 221 тысячу гривен чиновника военкомата (dbr.gov.ua)