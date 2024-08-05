На Прикарпатті засудили посадовця військкомату, в якому фіктивно служили футболісти, - ДБР
В Івано-Франківській області суд оштрафував на 221 тисячі гривень чиновника військкомату. Він фіктивно оформив на "службу" місцевих футболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Відомство зазначає, що в підрозділі посадовця фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 мільйонів гривень матеріального забезпечення.
"Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків", - йдеться в повідомленні.
Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби. Втім врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тисячі гривень.
Під час досудового розслідування чоловіка відсторонили від виконання обов’язків та перевели на службу в інший підрозділ.
Фото: в Івано-Франківській області суд оштрафував на 221 тисячі гривень чиновника військкомату (dbr.gov.ua)
Подібні розслідування ДБР
Нагадаємо, торік Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувало 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Це сталось після того, як правоохоронці провели обшуки у Іспанії у колишнього військкома Одеси Євгена Борисова та заарештували його майно. Його викрили на збагаченні у майже 190 мільйонів гривень.
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