На Прикарпатті засудили посадовця військкомату, в якому фіктивно служили футболісти, - ДБР

В Івано-Франківській області суд оштрафував на 221 тисячі гривень чиновника військкомату. Він фіктивно оформив на "службу" місцевих футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань .

Відомство зазначає, що в підрозділі посадовця фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 мільйонів гривень матеріального забезпечення.

"Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Всі вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби. Втім врахувавши щире каяття обвинуваченого і те, що він повністю відшкодував завдані державі збитки, суд призначив йому штраф у розмірі 221 тисячі гривень.

Під час досудового розслідування чоловіка відсторонили від виконання обов’язків та перевели на службу в інший підрозділ.

Фото: в Івано-Франківській області суд оштрафував на 221 тисячі гривень чиновника військкомату (dbr.gov.ua)