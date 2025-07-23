На Прикарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными жителями: начато расследование

23 июля около 08:35 в селе Микуличин Яремчанской территориальной общины произошел инцидент с участием группы лиц, полиции и сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые выполняли служебные обязанности.

Правоохранители остановили мужчину для проверки документов, однако он начал убегать, но был оперативно задержан.

Во время задержания на место происшествия подошли местные жители, которые вступили в конфликт с правоохранителями.

Полицейские провели разъяснительную работу с гражданами, после чего конфликт был исчерпан.

Сейчас продолжается проверка обстоятельств инцидента. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала всех причастных к противоправным действиям.