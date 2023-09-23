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В центре Одессы горел ресторан (фото, видео)

Одесса, Суббота 23 сентября 2023 15:15
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В центре Одессы горел ресторан (фото, видео) Фото: в центре Одессы горел ресторан (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Сильный пожар вспыхнул в центре Одессы утром в субботу, 23 сентября. Там горел ресторан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области в Facebook.

Спасатели отмечают, что в 08:25 получили сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы на улице Садовой. Оказалось, что там загорелся двухэтажный ресторан "Котелок".

Тушение огня осложнялось сильным задымлением. Приблизительно в 09:09 возгорание локализовали, а в 10:24 полностью потушили.

Из задымленных помещений спасатели эвакуировали людей. К счастью, никто не пострадал. Сейчас причины и инцидента устанавливаются.

Пожар был ликвидирован 58 спасателями и 15 единицами техники.

Фото: в центре Одессы горел ресторан (facebook.com/DSNSODE)

Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.

Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

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Одесса Пожар ГСЧС
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