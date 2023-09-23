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На Прикарпатье полицейский насмерть сбил подростка

Фото: (facebook-com-UA-National-Police)
Автор: Карина Левицкая

На Прикарпатье вчера, 22 сентября, полицейский, находясь вне службы, насмерть сбил подростка. Начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, авария случилась вчера, около 22:20 в селе Ценява Коломыйского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля "BMW", находясь вне службы, на неосвещенном участке сбил подростка. От полученных травм 16-летний парень погиб.

На место выехали правоохранители и сотрудники Государственного бюро расследований. Водителя проверили на состояние опьянения: он был трезв.

По данному факту следственным подразделением ГБР начато уголовное производство. Кроме того, полиция Прикарпатья проводит служебное расследование, результаты которого будут направлены в ГБР.

ДТП в Украине

Напомним, 25 мая, за пять минут до начала комендантского часа, водитель автомобиля Lexus ES350, которым позже оказался судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр, на проспекте Берестейском в Киеве, когда ехал мимо блокпоста, сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Недавно также стало известно, что в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП.Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

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