На Прикарпатті поліцейський насмерть збив підлітка

За даними правоохоронців, аварія трапилася вчора, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “BMW”, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці збив підлітка. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув.

На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп‘яніння: він був тверезий.

За цим фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 25 травня, за п'ять хвилин до початку комендантської години, водій автомобіля Lexus ES350, яким пізніше виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, на проспекті Берестейському у Києві, коли їхав повз блокпоста, збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Нещодавно також стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

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