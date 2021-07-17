На Прикарпатті в літньому таборі отруїлися діти: розпочато перевірку

На Прикарпатті сталося масове отруєння дітей в літньому таборі. Сім неповнолітніх віком до 16 років госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласне управління Госпродпотребслужбы .

Зазначається, що до інфекційного відділення центральної райлікарні Яремчі надійшли 7 дітей віком до 16 років, які відпочивали у заміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати" у селі Татарів Надвірнянського району.

В управлінні повідомили, що розпочато перевірку за фактом отруєння дітей. Відібрані проби готових страв і питної води, а також проведені змиви на кишкову паличку і патфлору. Про результати дослідження у відомстві пообіцяли повідомити додатково.