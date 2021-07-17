На Прикарпатті в літньому таборі отруїлися діти: розпочато перевірку
На Прикарпатті сталося масове отруєння дітей в літньому таборі. Сім неповнолітніх віком до 16 років госпіталізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласне управління Госпродпотребслужбы.
Зазначається, що до інфекційного відділення центральної райлікарні Яремчі надійшли 7 дітей віком до 16 років, які відпочивали у заміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ "Делюкс-Кідс-Карпати" у селі Татарів Надвірнянського району.
В управлінні повідомили, що розпочато перевірку за фактом отруєння дітей. Відібрані проби готових страв і питної води, а також проведені змиви на кишкову паличку і патфлору. Про результати дослідження у відомстві пообіцяли повідомити додатково.
Нагадаємо, 8 липня на Прикарпатті в приватній садибі отруїлися 12 неповнолітніх, поліція відкрила кримінальне провадження.
Раніше у Львівській області отруїлися 17 осіб, з них шестеро-діти.