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На Прикарпатье в летнем лагере отравились дети: начата проверка

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Ивано-Франковск, Суббота 17 июля 2021 20:10
На Прикарпатье в летнем лагере отравились дети: начата проверка Фото: на Прикарпатье семеро детей отравились в летнем лагере (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Прикарпатье произошло массовое отравление детей в летнем лагере. Семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областное управление Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в инфекционное отделение центральной райбольницы Яремчи поступили 7 детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татаров Надворнянского района.

В управлении сообщили, что начата проверка по факту отравления детей. Отобраны пробы готовых блюд и питьевой воды, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору. О результатах исследования в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, 8 июля на Прикарпатье в частной усадьбе отравились 12 несовершеннолетних, полиция открыла уголовное производство.

Ранее во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети.

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