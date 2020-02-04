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Парафіянами ПЦУ вважають себе понад 38% українців

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 06:31
Парафіянами ПЦУ вважають себе понад 38% українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Прихожанами УПЦ продовжують вважати себе понад 20% опитаних українців

Парафіянами Православної церкви України (ПЦУ) називають себе 38,6% українців. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані опитування Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Згідно з опублікованими 3 лютого даними, парафіянами Української православної церкви (Московського патріархату), якою керує митрополит Онуфрій, вважають себе 20,7% опитаних.

Ще 9,8% респондентів відповіли, що є греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - іудеями.

Інше віросповідання вказали 1,5% опитаних, а 4,5% заявили, що є християнами без прив'язки до конфесій.

У той же час, 22,5% респондентів - це майже кожен п'ятий опитаний - заявили, що не вважають себе релігійними людьми.

Інститут проводив опитування з 24 по 28 січня 2020 року. Участь у ньому зголосилися взяти 2003 повнолітніх респонденти. Похибка вибірки - в межах 2,24%.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Російська православна церква (РПЦ) офіційно розірвала зв'язки з Олександрійським патріархатом через визнання автокефалії Православної церкви України. Крім того, РПЦ припинила молитовне та євхаристійне спілкування з ним і тими ієрархами, які підтримали або в майбутньому підтримають "легалізацію українського розколу".

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