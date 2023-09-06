Скрывают потери? В РФ закрыли доступ к данным об инвалидах

Выяснилось, что при переходе на страницу раздела с данными об инвалидах появляется сообщение об ошибке 404: "Извините, кажется, что страницы, которую вы искали, больше не существует или, возможно, она была перемещена".

По данным СМИ, к августу 2023 г. на сайте указывались данные

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клищиевки. Также, продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.

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