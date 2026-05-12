"Скрытое зло" и "сдача Донбасса": что Мендель сказала о Зеленском в скандальном интервью

Главное: Репутационный контекст: Ранее журналисты обвиняли Мендель в физическом препятствовании работе медиа и непрофессиональных заявлениях об ВСУ.

Ранее журналисты обвиняли Мендель в физическом препятствовании работе медиа и непрофессиональных заявлениях об ВСУ. Изменение риторики: Экс-чиновница называет президента "скрытым злом" и "медведем-гризли", который якобы манипулирует фактами перед камерой. Однако ранее она очень одобрительно отзывалась о Зеленском.

Экс-чиновница называет президента "скрытым злом" и "медведем-гризли", который якобы манипулирует фактами перед камерой. Однако ранее она очень одобрительно отзывалась о Зеленском. Позиция Офиса президента: Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления, назвав их несерьезными, поскольку Мендель не участвовала в переговорах с РФ.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления, назвав их несерьезными, поскольку Мендель не участвовала в переговорах с РФ. Новые обвинения: Юлия Мендель утверждает, что в 2022 году Зеленский был готов отдать РФ Донбасс и отказаться от НАТО ради мира.

Юлия Мендель была пресс-секретарем президента Украины с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. После увольнения работала колумнисткой в изданиях The Washington Post и Politico, а также вела авторские проекты на телевидении. Сейчас она позиционирует себя как независимая журналистка и международный обозреватель.

Такер Карлсон - влиятельный американский консервативный подкастер и блогер. Его видео на платформе X и YouTube регулярно собирают от 10 до 100 миллионов просмотров, что делает его одним из самых влиятельных лидеров мнений для консервативной части общества США.

Среди прочего, Карлсон известен своей антиукраинской риторикой, оправданием действий России и негативным отношением к военной поддержке Украины. Он неоднократно посещал Россию и записывал интервью с Путиным. Поэтому интервью Мендель может существенно повлиять на общественное мнение, прежде всего среди этой части американского общества.

О переговорах с Путиным и НАТО

Мендель в интервью заявила, что в 2022 году Зеленский якобы был готов передать РФ Донбасс, чтобы прекратить войну. Так, на переговорах в Стамбуле весной 2022 года украинская делегация вроде бы была готова согласиться на все требования РФ, чтобы прекратить огонь.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне объяснили подробно, что они согласились на все. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс. На тот момент это были шокирующие новости", - сказала Мендель.

По ее словам, Зеленский во время встречи с Путиным сказал российскому диктатору, что Украина не будет вступать в НАТО.

"Я присутствовала на его встрече с Путиным в 2019 году в Париже. Рядом с ним было очень мало людей, которые знали правду. Он (Зеленский - ред.) имел частный разговор с Путиным, где пообещал, что Украина никогда не вступит в НАТО. Это был декабрь 2019 года. Был личный разговор, о котором знают очень мало людей. Он сказал: "Не будет НАТО", потому что Украина никогда и не была близко к НАТО", - утверждает Мендель.

По ее мнению, Зеленский якобы заинтересован в продолжении войны и является "одним из самых больших препятствий для мира сегодня". Мендель считает, что надо достигать завершения войны любым способом.

В конце интервью Мендель обратилась к Путину. Она призвала его прекратить войну одним решением и заявила, что в этом конфликте "славяне убивают славян", а обе страны несут потери.

"Владимир Владимирович, у меня нет вашего жизненного опыта. Я не понимаю, как вы видите этот мир. Но я не представитель НАТО, я не представитель Запада, я не работаю на Зеленского. Я не ваш политический оппонент. Я вообще не представляю для вас угрозы. Я украинская женщина из украинского провинциального города Херсона", - сказала она.

Личные качества Зеленского

В то же время Мендель поделилась некоторыми "наблюдениями" о персональных качествах президента Зеленского.

"То, что делает российская армия в Украине, - это преступления против человечности. Но эта война больше не является черно-белой. Она темная. И еще более темная. Мы видим Путина как зло. Но Зеленский тоже зло - просто скрытое. На камеру он играет плюшевого мишку. Но когда выключается свет, он превращается в медведя-гризли и уничтожает людей", - заявила Мендель.

Фото: Юлия Мендель и Владимир Зеленский (facebook.com iuliia.mendel.2025)

По ее словам, Зеленский "эмоционально неуправляем", в своих публичных заявлениях использует "манипуляции, факты, вырванные из контекста, или откровенную ложь".

"Он (Зеленский - ред.) до сих пор играет перед камерой этого замечательного парня, но поверьте, за камерой он совсем другой. Я работала с ним два года. В течение двух лет он повторял две фразы, которые очень громко говорят о нем. Он говорил, что Украина не готова к демократии, и это цитата. Другая цитата была, что диктатура - это порядок", - сказала Мендель.

Отметим, что ранее Мендель высказывала совсем другие мнения по поводу Зеленского, изображая президента в очень одобрительных тонах. В своей книге "Каждый из нас - президент", которая вышла вскоре после ее увольнения, она называла Зеленского "самым масштабным мечтателем". Перед тем она писала в соцсетях, что украинский лидер становится одним из самых влиятельных в мире.

Чем известна Юлия Мендель

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, комментируя ее интервью, отметил, что "эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений".

"Она давно не при себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле - комментировать несерьезно", - сказал он журналистам.

На посту пресс-секретаря президента Мендель попала в несколько скандалов. В июне 2019 года Мендель заявила в эфире телеканала "1+1", что украинские военные на Донбассе поддаются на провокации и стреляют по гражданским объектам, что провоцирует гибель людей.

В сентябре того же года Мендель попала в скандал по поводу препятствования работе медиа. Журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко пытался задать Зеленскому вопрос. Мендель физически оттолкнула его и хватала за руки, мешая подойти. Впоследствии американский журналист Кристофер Миллер заявлял, что Мендель аналогичным образом силой оттягивала его от президента во время публичного мероприятия.

Осенью 2020 года, когда Зеленский заболел COVID-19, Мендель написала в Facebook: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Формулировка "к сожалению" в контексте хорошего самочувствия вызвала шквал мемов и обвинений в непрофессионализме.

Весной 2021 года Мендель заявила, что РФ не имеет монополии на русский язык, и призвала развивать "украинский русский язык". Это вызвало жесткую критику со стороны языковедов и гражданского общества.

Во время полномасштабного вторжения России Мендель неоднократно попадала в скандалы из-за заявлений, созвучных с российской пропагандой, в частности обвиняя украинскую власть в "затягивании войны" и манипуляциях темой НАТО.

Также она прибегала к персональной критике окружения президента, называя главу Офиса президента Андрея Ермака "страшным человеком", который якобы монополизировал влияние на Зеленского и создал в Украине систему тотального контроля.

Собеседники РБК-Украина в украинских политических кругах разделились во мнениях по поводу того, с чем связана такая риторика Мендель. По словам одних, она вполне может уже давно сознательно работать на российскую пропаганду. По словам других, речь может идти скорее о попытке привлечь к себе внимание, в частности через интервью одной из самых популярных медиа-персон в Соединенных Штатах.

Вопрос-ответ (FAQ)

– Что именно Юлия Мендель заявила о переговорах Зеленского с Путиным?

Экс-чиновница утверждает, что во время личной встречи в Париже в 2019 году Владимир Зеленский якобы пообещал российскому диктатору отказ Украины от вступления в НАТО. По ее словам, президент аргументировал это тем, что Украина на тот момент не была близкой к Альянсу.

– Действительно ли Украина была готова отдать Донбасс в 2022 году согласно заявлениям Мендель?

Мендель уверяет, что представители украинской делегации в Стамбуле подробно подтвердили ей готовность Зеленского передать оккупированные территории Донбасса РФ ради прекращения огня. Она описывает эти договоренности как полное согласие на все требования Кремля весной 2022 года.

– Как Офис президента отреагировал на интервью Юлии Мендель?

Советник Дмитрий Литвин официально заявил, что Мендель не владеет правдивой информацией, поскольку никогда не участвовала в переговорах или принятии государственных решений. Он назвал ее слова "несерьезными" и поставил под сомнение реальность источников, на которые она ссылается.

– Какими скандалами известна Юлия Мендель во время работы пресс-секретарем?

Самые громкие инциденты связаны с физическим препятствованием работе журналистов Сергея Андрушко и Кристофера Миллера, а также с неоднозначными заявлениями об "украинском русском языке". Кроме того, критику вызвал ее пост в Facebook о болезни президента, который начинался словами "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". За время большой войны Мендель также отмечалась серией неоднозначных комментариев в пророссийском духе.