Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата

Как отметили в пресс-службе, продление происходит автоматически для карточек, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", - добавили в банке.