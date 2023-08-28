Ощадбанк продлил срок действия платежных карт: названа новая дата

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отметили в пресс-службе, продление происходит автоматически для карточек, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.
В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.
"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", - добавили в банке.
Напомним, Ощадбанк периодически продлевает срок действия карточек на несколько месяцев.
Ощадбанк является одним из лидеров по выплатам пенсионерам. По состоянию на 1 мая 2023 года пенсии в банке получают 2,907 млн человек (35,0% обслуживаемых в банках Украины).
Кроме того, сеть отделений Ощадбанка является второй с численностью в Украине – 1183 отделения. В 2023 году банк перестал их сокращать.
В то же время государственный ПриватБанк продлил срок действия всех карточек сразу на два года.