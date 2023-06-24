Пригожин заявил, что его войска заходят в Ростов-на-Дону

Он заявил, что пограничники не сопротивлялись и якобы "обнимались с наемниками". Также якобы не стали сопротивляться солдаты, которых МО РФ выставило на блокпосты.

Позже Пригожин заявил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов якобы дал команду поднять в воздух самолеты и открыть огонь по колонне, которая двигалась среди гражданского населения. Но пилоты, как уверяет Пригожин, отказались выполнять приказ.

В то же время генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил диктатору Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в связи с попыткой организации вооруженного мятежа, передает пропагандистское издание РИА Новости.

Скандал с Пригожиным

Напомним, что 23 июня Пригожин заявил, что российская обстреляла позиции "Вагнера", что привело к смерти "огромного количества солдат". Он пообещал отомстить и отправиться вместе с 25 тысячами наемников "разбираться с беззаконием в армии".

В ответ на это в Москве и Ростове-на-Дону введен план "Крепость", там вывели на улицы технику и силовиков, а также строят на дороге между городами блокпосты.

Вместе с тем ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина, заявив, что он призывает к началу гражданского конфликта.

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