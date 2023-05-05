Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" выходит из Бахмута

"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - заявил он.

По его словам, он принял такое решение якобы из-за снарядного голода у "вагнеровцев".

"Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", - сказал Пригожин.

Отметим, что накануне этого заявления Пригожин опубликовал видео на фоне погибших на войне "вагнеровцев". Он обращался к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову с призывом выделить боеприпасы. Поскольку из-за "снарядного голода" его оккупанты массово гибнут.

Пригожин раньше вбрасывал фейки о Бахмуте

Следует заметить, что главарь "вагнеровцев" не впервые делает подобные заявления о Бахмуте. Ранее Евгений Пригожин запустил фейк о том, что якобы приказал подразделениям "приостановить ведение огня в районе Бахмута", но позже заявил, что просто "пошутил".

Потери "вагнеровцев" действительно колоссальны

Напомним, что Институт изучения войны (ISW) сообщал о колоссальных потерях ЧВК "Вагнера". По данным аналитиков, на фронте осталась лишь пятая часть "вагнеровцев".

При этом по данным Белого дома, в Украине погибло уже более 30 тысяч солдат ЧВК "Вагнера" и они продолжают нести большие потери.

Что интересно, наемники Пригожина сейчас являются основной силой окупантов, которые пытаются захватить Бахмут.

Однако в ВСУ сообщали, если они не наладят источник снабжения личного состава и не изменят тактику, на фронте их может хватить еще на месяц-два.

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