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Пригожин почав набирати до "Вагнера" в'язнів з ВІЛ та гепатитом, - британська розвідка

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Лондон, Неділя 30 жовтня 2022 10:01
Пригожин почав набирати до "Вагнера" в'язнів з ВІЛ та гепатитом, - британська розвідка Фото: засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин (скриншот currenttime tv)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ПВК "Вагнера" почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Тепер вербують навіть в'язнів з серйозними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, власник ПВК Євгеній Пригожин особисто вербує найманців, а в мережі з'явилися нові оголошення про "набір".

"27 жовтня 2022 року російський магнат Євген Пригожин опублікував в Інтернеті, мабуть, визнання тверджень про те, що його приватна військова компанія "Вагнера" змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит C", - йдеться у повідомленні.

При цьому розвідка зазначає, що роль "Вагнера" значно змінилася після початку повномасштабної війни в України. Раніше ПВК встановлювали високі стандарти набору найманців, які раніше були професійними солдатами.

Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості.

Крім того, розвідка Британії нагадує, що недавно Пригожин оголосив про план створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Для цього необхідно більше робочої сили.

"Існує реальна можливість того, що деяких новобранців-засуджених спочатку буде залучено до роботи зі зведення оборонних споруд", - пояснює розвідка.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Пригожин, ймовірно, хоче створити у складі ПВК "Вагнера" авіаційні підрозділи, тому набирає пілотів, екіпажів ЗРК "Панцир-С1" та С-300.

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