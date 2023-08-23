ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пригожин был на борту самолета, который разбился в России, - СМИ

Россия, Среда 23 августа 2023 21:18
UA EN RU
Пригожин был на борту самолета, который разбился в России, - СМИ Фото: Евгений Пригожин, основатель ППК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин был на борту самолета, который сегодня разбился в Тверской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Фонтанка".

Отмечается, что Евгений Пригожин был на борту самолета, который потерпел крушение.

"Кроме Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК Вагнер", - пишет издание.

Кто еще говорит о возможной гибели Пригожина

Российский коллаборант в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пообщался с представителями ЧВК "Вагнера".

По его словам, они подтвердили ему гибель Пригожина и командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина.

Крушение самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падения самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы числился пассажиром.

Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
NEWS
Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг
Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям