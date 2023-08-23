Пригожин был на борту самолета, который разбился в России, - СМИ

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин был на борту самолета, который сегодня разбился в Тверской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Фонтанка ".

Отмечается, что Евгений Пригожин был на борту самолета, который потерпел крушение.

"Кроме Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК Вагнер", - пишет издание.

Кто еще говорит о возможной гибели Пригожина

Российский коллаборант в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пообщался с представителями ЧВК "Вагнера".

По его словам, они подтвердили ему гибель Пригожина и командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина.

Крушение самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падения самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы числился пассажиром.

Более детально о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.