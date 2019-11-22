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Вироки екс-бійцям "Торнадо" залишили в силі

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 18:26
Вироки екс-бійцям "Торнадо" залишили в силі
Фото: екс-бійці батальйону "Торнадо" (з відкритих джерел)

Суд ставив вироки без змін

Вироки колишнім бійцям батальйону "Торнадо", підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, залишили в силі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Київського апеляційного суду.

Повідомляється, що суд розглядав апеляційні скарги на вироки колишнім бійцям Миколі Цукуру, Микиті Кусту, Роману Івашу, Руслану Онищенку, Данилу Ляшуку та іншим.

Рішенням апеляційної інстанції вирок Оболонського районного суду Києва від 7 квітня 2017 року щодо ряду засуджених залишили без змін.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив колишнього командира роти "Торнадо" Руслана Онищенка до 11 років позбавлення волі. Його заступник Микола Цукур - 9 років, ще шестеро обвинувачених отримали від 8 до 10 років в'язниці, чотирьох "торнадівців" засуджено до 5 років умовного ув'язнення, троє з них з відстрочкою на 2 роки та один - на 3 роки.

Бійців розформованої роти "Торнадо" визнали винними в створенні злочинної організації, вчиненні вбивств і ряду інших злочинів, в тому числі, сексуально-насильницького характеру під час антитерористичної операції на Донбасі.

Добровольчий батальйон "Торнадо" був створений на основі розформованого за мародерство на Донбасі батальйону "Шахтарськ". За даними слідства, кожен четвертий боєць мав судимість.

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