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Приговоры экс-бойцам "Торнадо" оставили в силе

Новости » Общество     22.11.2019 - 18:26
Приговоры экс-бойцам "Торнадо" оставили в силе
Фото: экс-бойцы батальона "Торнадо" (из открытых источников)

Суд ставил приговоры без изменений

Приговоры бывшим бойцам батальона "Торнадо", подразделения Министерства внутренних дел Украины, оставили в силе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что суд рассматривал апелляционные жалобы на приговоры бывшим бойцам Николаю Цукуру, Никите Кусту, Роману Ивашу, Руслану Онищенко, Даниилу Ляшуку и другим.

Решением апелляционной инстанции приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении ряда осужденных оставили без изменений.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Его заместитель Николай Цукур - 9 лет, еще шестеро обвиняемых получили от 8 до 10 лет тюрьмы, четыре "торнадовца" приговорены к 5 годам условного заключения - трое из них с отсрочкой на 2 года и один - на 3 года.

Бойцов расформированной роты "Торнадо" признали виновными в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе, сексуально-насильственного характера во время антитеррористической операции на Донбассе.

Добровольческий батальон "Торнадо" был создан на основе расформированного за мародерство на Донбассе батальона "Шахтерск". По данным следствия, каждый четвертый боец имел судимость.

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