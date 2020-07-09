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На приймальні відділення у райлікарнях виділили ще майже 1,7 млрд гривень

Україна, Четвер 09 липня 2020 11:17
На приймальні відділення у райлікарнях виділили ще майже 1,7 млрд гривень
Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Кошти направлять на реконструкцію та капітальний ремонт відділень

Кабінет міністрів виділив 1 млрд 680 млн гривень на обладнання приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я. Кошти направлять на реконструкцію та капітальний ремонт відділень.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 8 липня.

"В Україні триває масштабна програма зі створення сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях... Усього планується реконструювати та капітально відремонтувати 210 приймальних відділень", - вказано у повідомленні.

Очікується, що 100% приймальних відділень будуть відповідати вимогам сучасного облаштування та наповнення медобладнанням, перелік якого погоджено з Міністерством охорони здоров’я.

Зазначається, що Мінрегіон провів верифікацію готовності опорних лікарень до старту робіт та наразі контролює терміни та якість будівельних робіт по цій програмі.

Так, до старту програми загальна площа зі створення сучасних приймальних відділень складала 77 286 кв. м, після завершення планується суттєве її збільшення - до 130 563 кв. м.

"З метою обладнання приймальних відділень в опорних лікарнях, зокрема, в закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, необхідно виділити кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVID-19 в обсязі 1 млрд 680 млн грн", - інформують в уряді.

Нагадаємо, КМУ виділив додаткові кошти з Фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, а саме 5,3 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, на боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні вже витратили 19 млрд гривень, при цьому більшу частину з них спрямували на виплати по безробіттю.

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