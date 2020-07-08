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На обладнання для прийомних відділень райлікарень виділили понад 5 млрд гривень

Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 17:47
На обладнання для прийомних відділень райлікарень виділили понад 5 млрд гривень
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Кошти виділили з фонду для боротьби з коронавірусом

Кабінет міністрів сьогодні виділив додаткові кошти з Фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних лікарень. Зокрема, уряд схвалив виділення 5,3 млрд гривень.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Звичайно, той рівень обладнання, який є там зараз - це просто неприпустима ситуація. Тому що це ургентні відділення, де рятується життя людей... Кошти будуть направлені на закупівлі томографів, ендоскопів, агіографічних систем для кардіології", - поінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сотні українських лікарень по великих містах і невеличких містечках "зможуть отримати сотні приладів для порятунку життя українців".

Нагадаємо, на боротьбу з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні вже витратили 19 млрд гривень, при цьому більшу частину з них спрямували на виплати по безробіттю.

Як писало РБК-Україна, раніше влада розпочала виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з COVID-19.

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