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Присоединился к "Единой России". Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области

Фото: Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник (mon_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Эксминистр образования времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Он также присоединился к партии "Единая Россия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"В оккупационном правительстве ТОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - написал.

По его словам, Табачник общается с кураторами из ФСБ и сообщает им об ошибках Евгения Балицкого. Кроме того, он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".

Напомним, Табачник был министром образования в 2010-2014 годах.

Фото: Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Он также подозревается в государственной измене, с 2014 года скрывается от украинского правосудия. В январе 2023 года были арестованы его украинские активы в 2 млн долларов.

Виталия Захарченко украинский суд заочно арестовал по делу Майдана.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал очередную "очистку Украины от людей с паспортами России".

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Дмитрий ТабачникЗапорожская область