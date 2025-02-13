Приднестровье уберет все блокпосты с "границы" с Молдовой: в чем причина

По данным делегации, на заседании комиссии “представители” Приднестровья сообщили о сокращении количества блокпостов в регионе.

"Информацию будут проверять на местах военные наблюдатели из состава Совместных миротворческих сил, которые будут перемещаться по запланированным маршрутам и предоставлять подробные отчеты", - отметили в делегации.

Там добавили, что Молдова в течение нескольких лет выступает за ликвидацию всех несанкционированных блокпостов на “границе” с Приднестровьем.

Молдавское правительство ранее называло ликвидацию блокпостов в Приднестровье одним из требований для поставок газа в регион.

"Власти" Приднестровья установили 33 блокпоста еще в 2022 году. С тех пор их количество сократилось - активны только 11.