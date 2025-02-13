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Приднестровье уберет все блокпосты с "границы" с Молдовой: в чем причина

Иллюстративное фото: Приднестровье решило убрать все блокпосты на "границе" с Молдовой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Так называемые "власти" Приднестровья решили убрать с "границы" с Молдовой все блокпосты. Это условие для того, чтобы в регион начались поставки газа.

Об этом заявила делегация Молдовы в Объединенной контрольной комиссии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным делегации, на заседании комиссии “представители” Приднестровья сообщили о сокращении количества блокпостов в регионе. 

"Информацию будут проверять на местах военные наблюдатели из состава Совместных миротворческих сил, которые будут перемещаться по запланированным маршрутам и предоставлять подробные отчеты", - отметили в делегации. 

Там добавили, что Молдова в течение нескольких лет выступает за ликвидацию всех несанкционированных блокпостов на “границе” с Приднестровьем. 

Молдавское правительство ранее называло ликвидацию блокпостов в Приднестровье одним из требований для поставок газа в регион. 

"Власти" Приднестровья установили 33 блокпоста еще в 2022 году. С тех пор их количество сократилось - активны только 11. 

Проблемы с газом в Приднестровье

Напомним, поставки газа в Приднестровье прекратились после того, как Украина остановила транзит российского газа. На этом фоне в регионе начался кризис - были введены веерные отключения света.

Молдова согласилась помочь региону с поставками газа - они начались с 1 февраля.

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Молдова