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Приднестровье активно ищет способы возобновления поставок газа, - ISW

Вторник 21 января 2025 05:10
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Приднестровье активно ищет способы возобновления поставок газа, - ISW Фото: Приднестровье в поисках возобновления поставок газа в регион (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Правительства Молдова, России и "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) продолжает прилагать усилия для обеспечения непризнанного региона европейским газом. Однако пока что результат отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что власти России и Приднестровья недавно обсуждали вероятность покупки Россией в период с января по апрель 2025 года газа на европейском спотовом рынке через молдавскую газовую компанию "Natural Gaz DC". Однако 16 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что только компания "Молдовагаз" имеет полномочия поставлять газ в непризнанную "Республику".

В то же время, "президент" "ПМР" Вадим Красносельский заявил, что "Молдовагаз" позволит "Газпрому" поставлять газ в Приднестровье, вероятно, из Европы. Такой сценарий возможен, несмотря на то, что в начале января 2025 года он отказался от предложений "Молдовагаз" помочь Приднестровью получать газ с европейских платформ.

Красносельский заявил, что Приднестровье может гарантировать оплату - вероятно, имея в виду недавнее предложение Москвы использовать российские бюджетные средства для закупки европейского газа для внутреннего потребления Приднестровья.

"Президент" "ПМР" также утверждал, что приднестровская газовая компания "Тираспольтрансгаз" направила 18 января письмо в "Молдовагаз" с просьбой описать процедуру поставки газа в Приднестровье.

Однако 20 января президент Молдовы Майя Санду ответила, что предложение Красносельского не касается покупки газа Приднестровьем через "Молдовагаз". По ее словам, он предлагает, чтобы "кто-то другой" покупал газ и доставлял его в Молдову, после чего "Молдовагаз" транспортировала его по территории страны в Приднестровье.

"Санду также заявила, что молдавские власти пока определяют, какие компании будут привлечены к этому процессу, поскольку "Молдовагаз" может работать только с теми компаниями, которые не нарушают молдавское законодательство или международные санкции", - констатирует Институт изучения войны.

Прекращение поставок газа в Приднестровье

С 1 января 2025 года Украина решила не продлевать контракт на транзит российского газа в Молдову и страны ЕС и полностью прекратила прокачку "голубого топлива".

С тех пор непризнанное Приднестровье страдает от дефицита отопления и горячей воды, в регионе также зафиксированы перебои с энергоснабжением.

Запасов угля на складах непризнанной "республики" хватит до конца января.

На днях Красносельский посетил Москву и по итогам визита не исключил, что Россия вскоре предоставит автономии газ в статусе "гуманитарной помощи". Однако он не уточнил когда и каким способом это будет сделано.

В декабре правительство Молдовы предлагало ПМР закупить топливо за свой счет, но власти Приднестровья отказались.

Более подробно о том, что ждет Приднестровье из-за прекращения транзита газа из РФ через Украину, - читайте в нашем авторском материале.

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