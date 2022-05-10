У Придністров'ї військові РФ зберігають стан повної боєздатності, - Генштаб

У Придністров'ї місцеві збройні формування та військові РФ продовжують перебувати у стані підвищеної бойової готовності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб.
За інформацією українського військового керівництва, на території Придністровського регіону Республіки Молдова досі діє посилений рівень терористичної загрози. У зв'язку з цим війська РФ та інші збройні формування перебувають у стані повної боєздатності.
При цьому, за даними Генштабу, у Придністров'ї не розпочали мобілізацію населення.
Раніше ми повідомляли, що "президент" самопроголошеної ПМР Вадим Красносільський спростував чутки про намір напасти на територію України. Заявив, що війна проти нашої країни нібито неможлива.
Також ми писали, що речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Молдовою на придністровському сегменті ситуація контрольована. Проте РФ може використати Придністров'я для нарощування агресії проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.