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Ситуація стабільно напружена. У Придністров'ї не помічено значного переміщення військ

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Одеса, Понеділок 23 травня 2022 15:30
Ситуація стабільно напружена. У Придністров'ї не помічено значного переміщення військ Фото: у Придністров'ї не помічено значного переміщення російських військ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстановка на півдні Одеської області залишається стабільно напруженим. На території невизнаного Придністров'я (Молдова) не помічено значного переміщення військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Обстановка на Бессарабському напрямку стабільно напружена, але контрольована силами оборони", - йдеться у зведенні ОК "Південь".

Також наголошується, що в Придністров'ї не зафіксовано значного переміщення особового складу і техніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про проведення російськими військовими робіт з відновлення аеродрому в Тирасполі (Придністров'я).

Відзначимо, Росія не припиняє спроб дестабілізувати Придністров'я. Спецслужби поширюють серед місцевих жителів фейки про мінування у великих містах регіону.

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