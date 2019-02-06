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Придніпровська ТЕС Ахметова отруює повітря і воду у Дніпрі, - нардеп


Ахметов ставить під загрозу екологічну безпеку цілого регіону

Приднепровская ТЭС, которая входит в состав энергетического холдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова, продолжает отравлять воздух и воду в Днепре. Об этом заявила народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Она обратила внимание на очередную попытку ДТЭК Ахметова скрыть "кота в мешке". В частности, по ее словам, речь идет об "очень больших проблемах, нависающих над городом, образуя черные облака дыма, которым дышат горожане Днепра".

"Ахметовская Приднепровская ТЭС продолжает отравлять воздух и воду так же, как и до приватизации, когда предприятие было менее прибыльным, чем ставит под угрозу экологическую безопасность целого региона. Несмотря на колоссальные доходы и возможности, которые они дают руководству ДТЭК по модернизации производства, компания фактически не выполняет экологически-приватизационные обязательства на своих предприятиях, которые касаются уменьшения вредных выбросов на всех предприятиях такого типа, в соответствии с законодательством Украины и Парижским экологическим соглашением", - написала Войцицкая.

Она предположила, что правление ДТЭК обеспокоено лишь увеличением прибылей, а не выполнением норм закона.

Напомним, ранее Войцицкая заявила, что скандальная формула "Роттердам+", главным бенефициаром которой является энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова, является "договорняком", полностью легализованным государством.

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