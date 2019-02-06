Придніпровська ТЕС Ахметова отруює повітря і воду у Дніпрі, - нардеп

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Ахметов ставить під загрозу екологічну безпеку цілого регіону

Придніпровська ТЕС, яка входить до складу енергетичного холдингу ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, продовжує отруювати повітря і воду у Дніпрі. Про це заявила народний депутат, секретар парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Вона звернула увагу на чергову спробу ДТЕК Ахметова приховати "кота в мішку". Зокрема, за її словами, мова йде про "дуже великі проблеми, що нависають над містом, утворюючи чорні хмари диму, яким дихають містяни Дніпра".

"Ахметівська Придніпровська ТЕС продовжує отруювати повітря і воду так само, як і до приватизації, коли підприємство було менш прибутковим, чим ставить під загрозу екологічну безпеку цілого регіону. Попри колосальні прибутки та можливості, які вони дають керівництву ДТЕК щодо модернізації виробництва, компанія фактично не виконує екологічно-приватизаційні зобов'язання на своїх підприємствах, які стосуються зменшення шкідливих викидів на всіх підприємствах такого типу, згідно із законодавством України та Парижською екологічною угодою", - написала Войціцька.

Вона припустила, що правління ДТЕК стурбоване лише збільшенням прибутків, а не виконанням норм закону.

Нагадаємо, раніше Войціцька заявила, що скандальна формула "Роттердам+", головним бенефіціаром якої є енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, є "договорняком", повністю легалізованим державою.