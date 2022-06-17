Прийде вчасно. Україна отримає німецьку зброю для битви за Донбас, - Шольц

Видання зазначає, що Берлін стикається з різкою критикою з боку Києва щодо темпів поставок і типу зброї. Українська сторона неодноразово закликала до відправки німецьких танків і літаків, однак Німеччина поки санкціонувала лише поставку зенітних танків.

В інтерв'ю dpa Шольц відповів на питання, чи отримає Україна важке озброєння вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі.

"Вона прибуде вчасно...Ви знаєте, що вже є довгий список клієнтів, які чекають зброю через два і три роки", - зазначив він, маючи на увазі, що протокол доставки повинен був бути змінений на користь України.

За його словами, конкретні зразки будуть поставлені після того, як українські військові пройдуть навчання.

"Ми поставимо протиракетну систему, яка здатна врятувати Одесу або Київ. Ми також вирішили разом з Великобританією і Сполученими Штатами, що ми поставимо реактивні системи залпового вогню", - додав Шольц.