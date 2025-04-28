Причиной крупнейшего в истории блэкаута в Европе может быть кибератака: что известно

В понедельник, 28 апреля, Испания, часть Португалии и Франции пострадали от масштабного отключения электроэнергии, что парализовало движение поездов, нарушило авиарейсы, мобильные связи и работу светофоров.

Масштабный блэкаут, по предварительным оценкам, был одним из крупнейших в новейшей истории Европы, когда более 10 ГВт спроса было отключено после полудня по местному времени.

Испанский оператор электросети сообщил, что уже активировал планы по восстановлению энергоснабжения в сотрудничестве с предприятиями энергетического сектора.

Сначала были восстановлены сети на севере и юге страны, что позволило постепенно восстановить энергоснабжение на всем Пиренейском полуострове.

Миллионы людей по всей Испании, в частности в Мадриде и Барселоне, остались без электричества, а португальские СМИ сообщают, что отключение задело весь полуостров.

Расследование возможной кибератаки

Проблемы с электроснабжением привели к временному параличу работы важных инфраструктур, таких как вокзалы, аэропорты и магазины.

В Мадриде, в частности, люди вышли на улицы после того, как были эвакуированы станции метро, а закрылись магазины и офисы. Главное управление дорожного движения Испании призвало водителей воздержаться от поездок из-за отсутствия светофоров.

Во Франции кратковременно пострадали некоторые регионы, однако электроснабжение было быстро восстановлено. Оператор RTE сообщил, что сбой произошел на Пиренейском полуострове, а не во Франции, и сейчас ведется расследование причин инцидента, в частности относительно возможной кибератаки.

Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисное совещание с чиновниками и представителями национальной сети, а Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.