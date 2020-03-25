Причиною смерті чоловіка в Дніпрі став не коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік помер від пневмонії 24 березня

Причиною смерті 45-річного чоловіка у Дніпрі, у якого підозрювали коронавірус, став не COVID-19. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко Facebook.

За його словами, причиною смерті стала пневмонія, проте не в результаті COVID-19.

"Щодо летального випадку чоловіки з Кам'янського. Не підтвердилася підозра на коронавірус. Це була пневмонія, але не коронавірус", - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ввечері 24 березня в Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся з подорожі з Єгипту. Він звернувся в лікарню лише день смерті, після чого він у важкому стані був госпіталізований, однак врятувати чоловіка не вдалося. У нього підозрювали коронавірус.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області ввечері 25 березня підтвердили третій випадок COVID-19. Позитивний результат тесту був зафіксований у жителя Кривого Рогу.

Зазначимо, як повідомили у Центрі громадського здоров'я, за станом на вечір 25 березня в Україні лабораторно підтверджені 136 випадків COVID-19. Нові випадки верифікують. Офіційні дані представлять у Міністерстві охорони здоров'я завтра вранці.