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Причиной смерти мужчины в Днепре стал не коронавирус

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 21:41
Причиной смерти мужчины в Днепре стал не коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина скончался от пневмонии 24 марта

Причиной смерти 45-летнего мужчины в Днепре, у которого подозревали коронавирус, стал не COVID-19. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в Facebook.

По его словам, причиной смерти стала пневмония, однако не в результате COVID-19.

"Касательно летального случая мужчины из Камянского. Не подтвердилось подозрение на коронавирус. Это была пневмония, но не коронавирус", - заявил Бондаренко.

Напомним, РБК-Украина писало, что вечером 24 марта в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета. Он обратился в больницу лишь день смерти, после чего он в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако спасти мужчину не удалось. У него подозревали коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вечером 25 марта подтвердили третий случай COVID-19. Положительный результат теста был зафиксирован у жителя Кривого Рога.

Отметим, как сообщили в Центре общественного здоровья, по состоянию на вечер 25 марта в Украине лабораторно подтверждены 136 случаев COVID-19. Сейчас новые случаи верифицируют. Официальные данные представят в Министерстве здравоохранения завтра утром.

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