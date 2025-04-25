Причины повышенного аппетита топлива в авто, которые легко исправить: подробности

Чтобы машина потребляла топливо сугубо согласно паспортным данным, она должна быть исправной. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают о неполадках, которые повышают аппетит авто и которые на самом деле несложно устранить.

Ходовая часть

Начните с проверки давления шин. Показателя, меньше паспортных на 0,2 атм, уже будут повышать расход топлива, при том что незамеченным водителем часто остается падение и на большую величину. А еще на аппетит машины влияют, хотя и минимально, нарушенные углы установки колес (сход-развал). Заглядывать время от времени на стенд схода-развала полезно еще и потому, что на криво установленных колесах ускоренно изнашиваются шины.

Тормозные колодки

Распространенная неисправность, которую водители очень часто не замечают - подклинивание колодок дисковых тормозов. Такое случается из-за коррозии или износа направляющих колодок, потери пружин, которые их ориентируют в пространстве. Постоянное подтормаживание одного или нескольких колес заставляет водителя сильнее давить на акселератор, следовательно, двигатель тратит больше топлива, чем должен был бы, на ту же работу по перемещению автомобиля. Автомеханик (или сам владелец) должен снять колеса и очистить направляющие устройства колодок, сами колодки и суппорты. Несимметрично изношенные колодки придется заменить.

Свечи зажигания.

Неполадки системы зажигания не всегда фиксирует система самодиагностики машины - то есть Check engine на панели приборов может не засвечиваться, а топливо будет расходоваться чрезмерно. В первую очередь это касается свечей с нарушенным зазором или пробитой изоляцией - они бывают пропускают искру или формируют ее недостаточно мощной. Следовательно, бензин сгорает не так эффективно, как должен был бы. К тому же результату приводит нарушение изоляции высоковольтных проводов или неисправность катушки. Цилиндр с проблемной свечой, получив свою порцию воздушно-топливной смеси, искру для ее зажигания получает "через раз". А значит, отдельные порции горючего вылетают в выхлопную трубу, не выполняя своей работы. И из-за этого водитель опять таки сильнее давит "на газ", увеличивая расход бензина.

Вопрос решается заменой или инструментальной проверкой свечей и катушек, причем важно, чтобы они были точно такими, как требует автопроизводитель.

Топливные форсунки (инжекторы)

И у бензинового, и у дизельного авто могут быть засорены или изношены форсунки (инжекторы). Это приводит к нарушению дозировки топлива и деформации конуса его распыла, а значит, и к неправильному составу горючей смеси и перерасходу бензина или дизтоплива. Бензиновые инжекторы иногда удается промыть на специальном стенде, но если изношены клапаны, то результата не будет - и тогда их проще будет заменить новыми. Дизельные форсунки часто поддаются ремонту, он дорогой, но покупать новые будет еще дороже.

Тюнинги оборудование

Извините, но вынуждены напомнить, что за все приходится платить. В том числе и за дополнительное оборудование на авто. Например, эффектные по дизайну неродные колеса на деле могут быть слишком тяжелыми и повышать расход топлива при разгоне машины. Нештатные внешние элементы, такие как фары под бампером, спойлеры на крыше, верхний багажник, длинные антенны, громоздкие брызговики и т.д. ухудшают аэродинамику, следовательно, негативно влияют на экономичность при движении на скорости свыше 50 - 60 км/ч.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.

Коротко

Не факт, что каждый отдельный выявленный и исправленный технический недостаток принесет вам радикальную экономию топлива. Но если разобраться со всеми проблемами сразу, эффект будет заметен. Тем более, если речь идет о немолодой машине с пробегом в несколько сотен тысяч километров за кормой.