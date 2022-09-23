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Причастных ожидает суд: в Украине пригрозили коллаборантам из-за "референдумов"

Фото: в Украине пригрозили коллаборантам из-за "референдумов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Всех причастных к проведению фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины ожидают уголовное преследование и суд. Имена предателей известны правоохранителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции обладают полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов", - пишет пресс-служба Минреинтеграции.

Против лиц, причастных к фейковым "референдумам" будут введены санкции, инициировано уголовное преследование, приостановлены социальные выплаты. Движимое и недвижимое имущество предателей будет арестовано.

Чего ждать коллаборантам в случае проведения "референдумов":

  • ни один из них не избежит уголовной ответственности;
  • ни один из них больше не сможет навестить своих родственников и близких на подконтрольной Украине территории;
  • ни один из них не сможет получать пенсионные и другие социальные выплаты;
  • ни один из них не сможет использовать свои активы на подконтрольной Украине территории.

"За коллаборационную или сепаратистскую деятельность в условиях полномасштабного вторжения вам грозит до 15 лет за решеткой", - добавляет пресс-служба.

Как отмечают в разведке, несмотря на то, что украинский народ с помощью цивилизованного мира дает отпор российской вооруженной агрессии, на временно оккупированных территориях некоторые граждане продолжают в разной степени сотрудничать с врагом. Предатели участвуют в работе оккупационных администраций, выдают противнику патриотов, которых впоследствии пытают и убивают.

"ГУР МО Украины сообщает, что владеет полным спектром задокументированной информации о коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами с детальным перечнем "их заслуг перед Россией". Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе посредством агентуры в органах власти" и в силовых структурах России", - добавляет разведка.

Разведка обещает, что каждый из коллаборантов будет привлечен к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что боевики из "ОРДЛО", а также коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей назначили дату проведения фейковых "референдумов" о вхождении в состав России. Они ожидаются в период с 23 по 27 сентября.

Тем временем, Москва исключает переговоры с Украиной в случае проведения "референдумов".

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