Причетним до вбивства Флойда поліцейським пред'явили нові звинувачення
Федеральне велике журі пред'явило чотирьом колишнім офіцерам поліції, причетним до вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, звинувачення в порушенні його конституційних прав. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на судові документи, поданим до Федерального суду Міннесоти.
Дерек Шовін, раніше визнаний судом штату Міннесота винним у вбивстві Флойда, згідно з рішенням присяжних, позбавив загиблого "права на свободу, в тому числі від необґрунтованого утримання і застосування сили співробітником поліції".
Його колеги - Джей-Александер Кьюн і Ту Тао - звинувачуються в тому, що порушили права Флойда, не втрутившись в ситуацію з неправомірним використанням сили. Вони і четвертий поліцейський Томас Лейн також звинувачуються в тому, що не надали загиблому необхідну медичну допомогу.
Влада штату Міннесота також звинуватила Кьюна, Ту Тао і Лейна в злочинній недбалості, пособництві в ненавмисному вбивстві і підбурюванні до нього. Вони постануть перед судом пізніше.
Зазначимо, порушення конституційних прав у США, що спричинило смерть людини, передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, екс-поліцейського Дерека Шовіна суд штату Міннесота визнав. Йому загрожує 40 років тюремного ув'язнення. Адвокати колишнього правоохоронця збираються подати апеляцію.
Раніше у Міннеаполісі ввели комендантську годину через протести після вбивства Джорджа Флойда.
РБК-Україна писало, що смерть Джорджа Флойда викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в різних країнах світу.