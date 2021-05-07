Причетним до вбивства Флойда поліцейським пред'явили нові звинувачення

Федеральне велике журі пред'явило чотирьом колишнім офіцерам поліції, причетним до вбивства афроамериканця Джорджа Флойда , звинувачення в порушенні його конституційних прав. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на судові документи, поданим до Федерального суду Міннесоти.

Дерек Шовін, раніше визнаний судом штату Міннесота винним у вбивстві Флойда, згідно з рішенням присяжних, позбавив загиблого "права на свободу, в тому числі від необґрунтованого утримання і застосування сили співробітником поліції".

Його колеги - Джей-Александер Кьюн і Ту Тао - звинувачуються в тому, що порушили права Флойда, не втрутившись в ситуацію з неправомірним використанням сили. Вони і четвертий поліцейський Томас Лейн також звинувачуються в тому, що не надали загиблому необхідну медичну допомогу.

Влада штату Міннесота також звинуватила Кьюна, Ту Тао і Лейна в злочинній недбалості, пособництві в ненавмисному вбивстві і підбурюванні до нього. Вони постануть перед судом пізніше.

Зазначимо, порушення конституційних прав у США, що спричинило смерть людини, передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.