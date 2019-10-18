Причетних до катастрофи МН17 амністувати не будуть, - МЗС України

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

У МЗС України зазначили, що питання амністії ще вимагає дискусії

Причетні до катастрофи літака рейсу МН17 не підпадають під амністію. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Боднар зазначив, що питання амністії ще вимагає дискусії.

"Під амністію не підпадають злочини, які, згідно з міжнародним законодавством, включно зі злочинами щодо геноциду, проти людства і військові злочини. Також не підпадають під амністію особи, причетні до краху малайзійського Boeing", - сказав Боднар.

Нагадаємо, лідери країн ЄС закликали всі держави співпрацювати з міжнародною Об'єднаною слідчою групою (JIT) у справі катастрофи літака малайзійських авіаліній рейсу MH17.

Зазначимо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році.

Також у звіті Bellingcat мова йшла про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збиття MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-й зенітної ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.