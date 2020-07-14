Прибуття хасидів в Умань цього року неможливо, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ вирішили, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим. Причина тому - коронавірус.

Про це йдеться в документі, який мер Умані Олександр Цебрій оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Як вказано в документі, таке рішення прийнято зважаючи на поточну епідемічної ситуації в Ізраїлі, який знаходиться в "червоній зоні" за показниками захворюваності коронавірусом, а також заборони на проведення масових заходів в Україні.

Фото: рішення (facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)

У документі також йдеться про існуючі спроби "заполітизувати" питання цьогорічного приїзду хасидів до Умані - зокрема, карантинні обмеження подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму".

Тому висловлюється прохання виробити узгоджену державну позицію та прийняти відповідні рішення щодо організації цьогорічного відзначення Рош-Га-Шана юдейською громадою (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).

Нагадаємо, у 2019 році в Умань прибуло понад 30 тисяч паломників на святкування єврейського Нового року.

Тоді повідомлялось, що за час перебування хасидів в Умані в тому році було відкрито 15 кримінальних справ.