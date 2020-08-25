Прибуток українських підприємств під час карантину впала в 7,5 рази

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-червень 2020 року склав 29,2 млрд грн. Це в 7,5 рази менше, ніж за перше півріччя минулого року, коли підприємства показали 218,1 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 262,4 млрд грн, що на 10,1% більше у порівнянні з січнем-березнем 2019 року, однак допущено збитків на суму 233,2 млрд грн, що на 216,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2020 року склала 36,6% (за січень-червень 2019 року - 24,9%).

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн, що на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.