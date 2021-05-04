"Хоча в 4 кварталі 2020 р. ми мали незначні збитки, я бачу, що у 1 кварталі 2021 р. "Нафтогаз" отримає 10 млрд грн прибутку. Минулого року ціни на газ були історично низькими. Усі нафтогазові компанії мали труднощі у першому півріччі 2020 р. Але я можу підтвердити, що наша прибутковість значно зросла", - заявив він.

За його словами, трансформації з середини компанії та завершення реформи ринку газу, що реалізує уряд, допомагають зробити компанію прибутковою.

"У нас все ще є значні борги з минулого. У нашій бухгалтерській звітності за 2020 р. згідно з МСФЗ ми передбачили збитки за боргами. Керівництво розчароване збитками за 2020 р., які виникли в результаті цього. Але на зараз, проблемна заборгованість більше не впливатиме на результати "Нафтогазу" у майбутньому", - додав Ватерландер