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Прибуток "Нафтогазу" у 1 кварталі 2021 складе 10 млрд грн, - Ватерландер

Новость на русском → Київ, Вівторок 04 травня 2021 14:38
Прибуток "Нафтогазу" у 1 кварталі 2021 складе 10 млрд грн, - Ватерландер Прибуток "Нафтогазу" у 1 кварталі 2021 складе 10 млрд грн (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" у 1 кварталі 2021 року складе близько 10 млрд грн.

Про це заявив виконавчий директор компанії з трансформації Отто Ватерландер у Facebook.

"Хоча в 4 кварталі 2020 р. ми мали незначні збитки, я бачу, що у 1 кварталі 2021 р. "Нафтогаз" отримає 10 млрд грн прибутку. Минулого року ціни на газ були історично низькими. Усі нафтогазові компанії мали труднощі у першому півріччі 2020 р. Але я можу підтвердити, що наша прибутковість значно зросла", - заявив він.

За його словами, трансформації з середини компанії та завершення реформи ринку газу, що реалізує уряд, допомагають зробити компанію прибутковою.

"У нас все ще є значні борги з минулого. У нашій бухгалтерській звітності за 2020 р. згідно з МСФЗ ми передбачили збитки за боргами. Керівництво розчароване збитками за 2020 р., які виникли в результаті цього. Але на зараз, проблемна заборгованість більше не впливатиме на результати "Нафтогазу" у майбутньому", - додав Ватерландер

Нагадуємо, після оприлюднення "Нафтогазом" фінансових результатів року, 28 квітня Кабінетом міністрів було звільнено голову правління "Нафтогаз" та наглядову раду.

За оцінками послів G7, Державного департаменту США та Європейської комісії є порушенням принципів корпоративного управління.

Як раніше писало РБК-Україна, незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" направили листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, де заявили, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком, в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів.

Зокрема, зазначається, що на посаді першого заступника міністра, виконуючого обов’язки міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, Вітренко пропонував КМУ оцінити роботу наглядової ради та роботу правління незадовільною.

При цьому, закон України “Про запобігання корупції” прямо забороняє такі призначення, а саме працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у компаніях, на які вони мали вплив, протягом року з дня припинення відповідних повноважень.

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