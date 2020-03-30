Прибуток банків на початку року виріс майже в два рази

У січні 2020 року прибуток українських банків становив 15,9 млрд грн, що в 1,8 рази більше, ніж роком раніше. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2020 року зросли на 18% до 46,2 млрд грн, тоді як витрати скоротилися на 1% до 30,3 млрд грн.

При цьому банки більш ніж у два рази скоротили відрахування в резерви (з 3,0 млрд грн до 1,3 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за 2019 рік зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

За даними НБУ, головними чинниками збільшення прибутку банків України в 2019 році в 2,7 рази до 59,6 млрд грн були висока операційна ефективність банків і низькі відрахування в резерви.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.