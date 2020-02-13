НБУ пояснив надприбутки банків

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Банки припинили відрахування в резерви і збільшили ефективність

Головними факторами збільшення прибутку банків України у 2019 році у 2,7 рази до 59,6 млрд грн були висока операційна ефективність банків та низькі відрахування у резерви. Про це написала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Рожкова, річний прибуток банків встановив новий історичний рекорд.

"Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП - це всього лише 12%", - зазначила представник НБУ.

Рожкова повідомила, що показник ROE (віддача на капітал) досяг 34,2%. Це вище, ніж загальноєвропейський показник - 7%, і вище, ніж у країн-сусідів: Угорщина - 18%, Румунія - 17%, Чехія -16%. Більше 10 українських банків мають показник ROE більше 30%.

"Чи завжди будуть такі високі прибутки? Ні, завдяки сповільненню інфляції процентні ставки знижуватимуться, а отже і знижуватиметься процентна маржа банків. Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти. Але це не скасовує той факт, що банківський сектор сьогодні у відмінному стані", - написала Рожкова.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за січень-грудень 2019 року зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.