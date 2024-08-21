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Прибыль растет: банки Украины уже заработали больше, чем за весь прошлый год

Фото: банки Украины показали прибыль 93,6 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-июль 2024 года составила 93,6 млрд гривен. Это больше, чем за весь прошлый год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-июль 2024 года выросли на 17,0% до 293,7 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 20,1% до 201,8 млрд гривен.

Расходы выросли на 20,3% до 200,1 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки до 377 млн гривен.

Как заявили в НБУ, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций

Напомним, по уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.

 

ПриватБанк также лидировал по прибыли за первое полугодие 2024 года, заработав 30,648 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем - государственный Укрэксимбанк - 4,358 млрд гривен.

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