Прибыль выросла более чем вдвое: сколько банки Украины заработали в начале 2023 года

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2023 года составила 21,478 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2023 года выросли на 32,9% до 65,825 млрд гривен,

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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