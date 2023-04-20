Прибыль немецкого Deutsche Bank в РФ за прошлый год выросла почти в шесть раз, - Reuters

Прибыль дочерней компании Deutsche Bank в России в 2022 году подскочила почти в шесть раз до 66,42 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Deutsche Bank заявлял ранее, что свернет свой бизнес в России, присоединившись к другим иностранным кредиторам, также продававшим свои активы в стране.

В последние годы компания уже сократила свое присутствие в России. Банк продолжает снижать риски своих ИТ-операций в РФ и выводит свой персонал из страны.

Прибыль за этот период выросла более чем на 480%. Однако совокупные активы сократились на 36,3%.

По состоянию на 31 декабря 2022 кредитный риск Deutsche Bank в России составил 806 млн евро на брутто-основе и примерно 0,2% от общего кредитного портфеля.

Deutsche Bank

Самый большой по количеству сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка находится во Франкфурте-на-Майне.

Deutsche Bank – универсальный, один из 30 важнейших транснациональных банков по данным Совета по финансовой стабильности. Ему принадлежат коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие компании, он обслуживает 28 миллионов клиентов через сеть с 1891 отделения, а также филиалы и представительства в 59 странах мира.