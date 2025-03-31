Прибыль фармпроизводителя "Фармак" в 2024 году превысила 1,6 млрд гривен

Для сравнения, в 2023 году компания задекларировала прибыль более 1,5 млрд грн, а в 2022 - 1,3 млрд грн. Таким образом, финансовые показатели "Фармака" демонстрируют стабильный рост третий год подряд.

Напомним, по оценкам экспертов, около 75% конечной стоимости лекарств составляет именно отпускная цена производителя.

С 1 марта 2025 года в Украине введено государственное регулирование цен на ряд самых популярных лекарственных средств. Соответствующее решение приняли СНБО и правительство. Стоимость более сотни позиций должна снизиться на 30%. Снижение цен происходит по согласованному списку препаратов, каждый из которых обсуждался отдельно с производителем.

Однако такая практика уже вызвала критику со стороны экспертов. В частности, они указывают на отсутствие прозрачного механизма формирования перечня препаратов, попавших под регуляцию, и отмечают, что акцент сделан на ограничении наценок для дистрибьюторов и аптек, тогда как формирование базовой цены производителями осталось вне контроля.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2025 года стоимость 100 самых популярных среди украинцев лекарств снизилась на 30%. Однако экономические аналитики считают, что после "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше.