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Наблизить до дефолту. США планують заблокувати Росії можливість виплат за держборгом, - Bloomberg

Ілюстративне фото (unian.net)
Автор: Іван Носальський

Влада США планує позбавити Росію можливості проводити виплати за облігаціями вже 25 травня. Внаслідок цього дефолт у РФ настане ще швидше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Міністерство фінансів США анулює дію так званої генеральної ліцензії, яка виключає з-під антиросійських санкцій можливість виплат щодо обслуговування частини суверенного боргу РФ.

Ліцензія, термін дії якої спливає 25 травня, дозволила Росії продовжити проводити виплати за облігаціями. Це надало країні можливість запобігти дефолту.

За інформацією видання, адміністрація Байдена вирішила не продовжувати дію ліцензії для того, щоб створити ще більший економічний тиск на РФ.

Раніше ми повідомляли, що Росія через санкції зіткнеться із найсильнішим економічним спадом за останні три десятиліття.

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