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Трампа другий раз перевірили на коронавірус

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 02:49
Трампа другий раз перевірили на коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Тест виявився негативним

Президент США Дональд Трамп в четвер був другий раз протестований, щоб визначити, чи не був він заражений коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі лікаря Трампа Шона Конлі, опублікованому Білим домом, говориться, що Трамп був протестований новим, швидким тестом, який показав результат через 15 хвилин.

"Він (Трамп, - ред.) здоровий і не має симптомів", - сказав Конлі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавіруса увечері 13 березня. Він зробив тест після того, як зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус. Тест показав негативний результат.

Нагадаємо, до ранку 2 квітня, через коронавірус в США за добу померли більше 1 200 людей. За даними Університету Джона Хопкінса в країні підтверджено 216,5 тис. випадків зараження коронавірусом і цей показник є найбільшим у світі за кількістю заражених.

РБК-Україна писало, що число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 1 мільйон.

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Новини України КоронавірусДональд Трамп
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