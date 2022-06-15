Пропозиції бензину та автогазу стало більше: що з чергами на АЗС

У червні значно зросла пропозиція бензину, дизпалива та автогазу на ринку. Це призвело до поступового зменшення черг на АЗС у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook .

"Черг за автогазом взагалі нема. Єдине виключення - станції, де газ продається по 37 грн/л (здебільшого 42-45 грн/л)", - написав він.

За його словами, декілька АЗС із дизпальним були взагалі без черг або стояло 5-10 машин, що взагалі важко вважати чергою (на тлі травневих подій). За бензином черги 20-30 машин.

Куюн повідомив, що днями масову інтервенцію зробила мережа KLO - бензин був майже на всіх працюючих станціях. Періодично роблять "вилазки" AMIC та UPG. "Маршал" виставив на вихідних А-95 по 62 грн, черг не було, але за два дні стела знову згасла. Те ж саме відбулося із "спиртовим" бензином на БРСМ.

Як зазначив експерт, у "Привату" (ANP) в столиці небагато станцій, але він є одним з найстабільніших продавців бензину. "Цікаво, що основні обсяги сітка продає через свій додаток, про що говорять черги на станціях, навіть якщо там горять нулі. Ця зростаюча активізація призвела до зниженню тиску на WOG й ОККО, які виставляють продукт у вільний продаж щодня", - повідомив він.

Куюн вважає, ця картина повністю відображає ситуацію із постачанням. По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%.

За його даними, у червні кількість постачальників дизпального зросла у півтора рази та сягнула майже 100, вдвічі менше (але на третину більше, ніж в травні) - імпортерів автогазу (45), по бензинах - 27 (21).

"Отакий картель на паливному ринку - понад півтори сотні компаній! По бензину та ДТ кількість імпортерів зросла удвічі порівняно із довоєнною! Кожна з них сьогодні тримає оборону на своєму паливному фронті", - зазначив Куюн.