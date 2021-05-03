Президенти України, Польщі, Естонії, Литви й Латвії зробили спільну заяву

Очільники держав висловили необхідність підтримки свободи, суверенітету, територіальної цілісності, демократії, верховенства права, рівності та солідарності в країнах.

"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах", - йдеться в заяві.

Лідери висловили розуміння та підтримку до прагнень усіх націй регіону, з якими народи поєднує "спільна історична доля".

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - заявили сторони.

Документ підписали президент Польщі Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Наусєда.