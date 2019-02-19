Президенти України, Литви та Польщі зустрінуться цього тижня

Президенти відвідають штаб ЛитПолУкрбригу

В пятницу, 22 февраля, президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Даля Грибаускайте и Петр Порошенко посетят штаб Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрбриг). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, в четверг, 21 февраля, начнется официальный двухдневный визит президента Литвы дали Грибаускайте в Польше. Она, в частности, обсудит создание Польско-литовского совета министров обороны. Кроме того, целью визита Грибаускайте в Польшу будет подписание двух договоров - об обмене информацией по мониторингу воздушного пространства, а также о аффилиации бригад Польши и Литвы внутри НАТО.

Во второй день визита в Польшу Грибаускайте поедет в Люблин, где совместно с президентом Дудой и президентом Украины Петром Порошенко посетит Литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского. Президенты обсудят безопасность в регионе и вопросы продолжения сотрудничества для европейских устремлений Украины.

РБК-Украина писало, что президент украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 20 февраля проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем Генассамблеи ООН Марией Эспиносой.

Напомним, 18-19 февраля в Киеве с визитом находится президент Европейского совета Дональд Туск. Порошенко, в частности, поблагодарил Туска за решение Совета Европейского Союза о введении "азовского пакета" санкций.