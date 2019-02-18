Порошенко в США проведе зустріч з генсеком ООН

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також у Нью-Йорку Порошенко проведе зустріч з головою Генасамблеї ООН

Президент Україна Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Нью-Йорк 20 лютого проведе зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За інформацією заступника глави Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва, в рамках візиту відбудуться також зустрічі Порошенка з генеральним секретарем ООН, з головою Генасамблеї ООН, інші двосторонні зустрічі.

Заступник Глави АПУ також анонсував тристоронній саміт президентів України, Польщі і Литви в Любліні (Польща) у штаб-квартирі спільної українсько-польсько-литовської військової бригади УкрПолЛитБриг, яка відбудеться 22 лютого і буде присвячена питанням оборони і військового співробітництва задля зміцнення регіональної і європейської безпеки.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко анонсував свій виступ з доповіддю на Генеральній асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях. За словами президента, він буде вимагати захисту територіальної цілісності і незалежності України.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці січня президент анонсував, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН в кінці лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і анексованому Криму.